ABS News'ten Catherine Thorbecke'in haberine göre Google İcra Kurulu Başkanı Sundar Pichai Pazartesi günü bir şirket blog yazısında "Pandemi dünya çapındaki topluluklar üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Önümüzde hâlâ pek çok belirsizlik olsa da, bu kadar kısa sürede çok sayıda güvenli aşının geliştirilmesi bize umut veriyor. Artık bilimsel başarının bu zaferinden herkesin hızla yararlanmasını sağlamak için çalışmalar başlıyor" dedi.

Pichai, şirketin "insanlara aşı bulmanın çözülmesi gereken karmaşık bir sorun olduğunu ve üzerimize düşeni yapmaya kararlı olduğumuzu" kabul ettiğini belirtti.

Pichai, Google'ın aşılarla ilgili bilgileri artırmaya yardımcı olmak için CDC Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü ve dünyanın dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşlarına 100 milyon dolarlık reklam hibesi verdiğini söyledi. Ayrıca Pichai, şirketin "aşıyla ilgili içerik ve bilgilerle yetersiz hizmet alan topluluklara ulaşmak" için halk sağlığı kurumlarıyla ortaklığa 50 milyon dolar daha yatırım yaptığını söyledi.

Pichai, "Çabalarımız ağırlıklı olarak aşılara eşit erişime odaklanacak" dedi. Pichai, hibelere ek olarak, şirketin arama motoru panellerindeki yetkili aşı bilgilerini 40'tan fazla ülkeye genişlettiğini söyledi. Google ayrıca arama yoluyla eyalet ve bölgesel aşı dağıtım bilgilerini göstermeye başlayacak, böylece insanlar aşıyı nereden alabileceklerini daha kolay bulabilecek.





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