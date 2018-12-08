Görenler intihar sanıp şoke oluyor! Ama gerçek çok başka...

Görenler intihar sanıp şoke oluyor! Ama gerçek çok başka... Bursa'nın İnegöl ilçesinde gelinlik giydirilerek çatıya bırakılan manken herkesin dikkatini çekiyor. İlk görünüşte birinin intihar ettiğini sanan vatandaşlar, yakından baktıklarında cansız manken olduğunu fark edince gülümseyerek yollarına devam ediyor.