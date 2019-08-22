Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat Şubesi'nde çalışan polis memuru Hamdullah Kırtay (21), görev yerine gittiği otomobille aydınlatma direğine çarptığı kazada şehit oldu.