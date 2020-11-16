Türkiye Görüntü şehir merkezinden! Köpek sandı, ne olduğunu anlayınca kameraya sarıldı

Görüntü şehir merkezinden! Köpek sandı, ne olduğunu anlayınca kameraya sarıldı

Türkiye

Görüntü şehir merkezinden! Köpek sandı, ne olduğunu anlayınca kameraya sarıldı

Ardahan merkezde yiyecek bulabilmek için yerleşim yerine inen kurt, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

16 Kasım 2020, Pazartesi 17:09 Son Güncelleme:
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Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen bir kurt, kent merkezine inerek mahalle aralarında yiyecek aradı. Fevzi Bozkurt, çalıştığı iş yerinden aracıyla evine gittiği sırada yiyecek arayan kurtla karşılaştı.

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Aracıyla ilerlerken cep telefonuyla o anları kaydeden Bozkurt'un çektiği görüntülerde, bölgede yiyecek arayan kurdun daha sonra yerleşim yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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