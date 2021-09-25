Türkiye Görüntülediği domuza, ’Birader ne var ne yok’ diye seslendi

Görüntülediği domuza, ’Birader ne var ne yok’ diye seslendi

Türkiye

Görüntülediği domuza, ’Birader ne var ne yok’ diye seslendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, aç kalan yaban domuzu sürüsü yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir vatandaş ise yanına gelen domuza "Birader ne var ne yok, hoş geldin sefalar getirdin" diye seslendi.

25 Eylül 2021, Cumartesi 00:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karagözler Mahallesi’ne, saat 23.00 sıralarına yaban domuzları sürü halinde indi. Yüksek kesimlerden ilçeye inerek ana caddede araçların ve insanların arasından geçen yaban domuzları, çöp konteynerlerinin çevresinde dolaştı. Aralarında yavruların da olduğu yaklaşık 60 yaban domuzu, sokak aralarında gözden kayboldu. Domuzları görenler, fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntü çeken bir kişi ise yakınına yaklaşan domuza "Hoş geldin, sefalar getirdin. Gel, gel, gel. Elimde bir şey yok. Sen beni yersin bir de. Buraya niye geldin? Tam evcilleştin mi? Birader ne var ne yok" diye seslenmesi dikkat çekti.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Demokrasi, siyaset ve din
Murat Çelik
Hakan Çelik
ABD ile gidiş hayra alamet değil
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Cemaatler ve yurtlar
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Haydi vatandaş görev başına!
Şirin Sever
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aksaray'a şehit ateşi düştü