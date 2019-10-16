Gösteriden sonra mektup yazıyor
Cem Yılmaz ‘CMYLMZ Diamond Elite Platinum’ adlı gösterisinde Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’a da özel bir yer ayırdı
İşte Rahmi Bey için yaptığı espriler...
- Adamın müzesine gittim, denizaltısı var ya! İstanbul’da başka denizaltısı olan var mı?
- Rahmi Bey gösterimizi ne zaman izlese ertesi gün mektup yazıyor. Mektubu ‘Cemciğim şakalarınız çok güzel’ diye başlıyor. Sahnede anlattığım her şeyi sıralıyor. Anladım ki, hafıza egzersizi yapıyor.
'Rahmi Bey olunca, sorum da güme gitti'
- Seyircilerin arasında Rahmi Bey olunca, şu sorum da güme gitti: ‘Sabah uyandığında 100 milyon doların olsa ne yaparsın?’
- Amerika’ya marina almaya gelmiş. Siz hiç Miami’ye gidip marina aldınız mı?
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