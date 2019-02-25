Göz hastalıklarının tedavisi günden güne iyiye gidiyor

Tam körlük; bir kişinin hiç görüşü olmaması veya sadece ışık ve karartıları görebilmesi anlamına gelirken yasal körlük kişinin iyi gören gözünde gözlük veya kontak lensle düzeltmeye rağmen yüzde 10’dan az bir görme veya 20 dereceden daha dar bir görme alanına sahip olması olarak tanımlanabilir.

ÇALIŞMALAR GÜNDEN GÜNE İYİYE GİDİYOR!

Bireylerde görme engeli yaratan faktörlerin en başında; katarakt, sarı nokta hastalığı, glokom, ve trahom gibi önlenebilir nedenler gelmektedir. Her yıl düzenli olarak yapılan göz muayenesi ile bu hastalıkların erken teşhisi bizleri görme duyusu yitiminden koruyabilir. Tavuk karası gibi bazı genetik ve dejeneratif hastalıklarda ise; gen tedavileri, kök hücre tedavileri, retinal protezler şu anda insan üzerinde yapılan klinik çalışmaları umut vadeden yakında ise tedavileri mümkün olacak hastalıklardır.

DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ ŞART!

Tedavisi şu an için mümkün olmayan görme engeli varlığında; teleskopik gözlükler, büyüteçler, özel ekranlar gibi az görenlere yardım cihazları bu hastaların günlük hayatlarını kolaylaştırabilmektedir. Özellikle küçük çocukların bu cihazların yardımı ile normal okula kaynaştırma eğitimi ile devam edebilmeleri de mümkündür.

Yetişkin bireylerde ise bu cihazların kullanımı ile günlük aktiviteler kolaylaşmakta; hatta kitap, gazete okuma gibi aktiviteler bile mümkün olabilmektedir. Biz göz doktorları olarak; halkımızın göz sağlığını korumak olan birincil görevimizin dışında, görme engelli bireylerimizin de rehabilitasyonu konusunda onlara her zaman destek olmak için hazırız.

Yılda en az bir kez yapılacak bir göz muayenesinin görme engeli olan hastalarımız için de mevcut yeni tedaviler ve rehabilitasyon yöntemleri açısından gerekli olduğunu düşünmekteyiz.







