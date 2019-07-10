Göz kapak düşüklüğüne dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.Dr. Ali Değirmenci, "Blefaroplasti göz kapağına uygulanan estetik cerrahi girişimdir. Bu girişimde, alt ve üst göz kapaklarından fazla yağ dokusunu deri ve kas ile birlikte çıkarılır. Ancak çıkarılan doku miktarlarının çok iyi planlanması gerekir. Düzgün yapılmış bir blefaroplasti hastaya daha genç bir görünüm kazandırır. Göz kapağı cerrahisi lokal anestezi altında hafif bir intravenöz sedasyon (sakinleştirici) ile yapılır."

"Skar her cerrahi girişim sonucunda oluşur. Yani her ameliyat sonucunda belli bir iz kalır. Önemli olan bu izin çok ince ve belirsiz olmasıdır. Göz kapakları ise hemen hemen vücudun en az iz kalan bölgelerindendir. Girişimin kesileri üst ve alt göz kapaklarının doğal kıvrım çizgilerine yerleştirilir. Kesiler ameliyat sonrasında birkaç ay süreyle belirgin kalabilir. Zamanla kırmızı renk azalarak beyazlaşır veya normal ten rengine dönüşür."

Blefaroplasti göz çevresindeki kırışıklıkları ortadan kaldırmadığı gibi düşük kaşları kaldırmaz. Bu amaçla başka ameliyatlar planlanır. Göz çevresindeki siyah dairesel çizgiler, göz altı torbacıkları ile ilgili ise, bir miktar düzelebilir, ancak alt göz kapağı cildinin koyu görüntüsü kalır.

HERHANGİ BİR KİMSE BLEFAROPLASTİ OLABİLİR Mİ?

En iyi hastalar sağlıklı psikolojik olarak dengeli ve bilinçli kişilerdir. Bazı sistemik hastalıklar blefaroplastinin riskini arttırır. Bunlar tiroid hastalıkları, hipertansiyon ve gözlerin nemlenmesi için yeterli derecede gözyaşı üretemeyen durumlardır. Usta bir Plastik Cerrah tarafından yapıldığında, komplikasyonlar seyrek ve az orandadır. Bütün hastalarda ameliyat sonrası birkaç gün morluk ve şişlik oluşur. Buna ek olarak, göz kapaklarının kapanması ile ilgili geçici bir problem görülebilir. Kesi yerlerine sürülen pomadlardan dolayı bazı hastalar geçici olarak bulanık görebilirler. Seyrek olarak da alt göz kapağı ektropiona yol açarak aşağı çekilebilir (göz kapağı tam kapanmaz, biraz açık kalabilir. Bu durum genellikle geçicidir. Ancak düzelmezse, ikinci bir cerrahi girişim gerekebilir. Herhangi bir cerrahi girişimin teorik komplikasyonları olan kanama, infeksiyon, yara dehisansı, ve ağır derecede skar da mümkündür, ancak seyrektir" dedi.

Göz kapağı cerrahisinin (blefaroplasti) alt ve üst göz kapaklarından fazla yağ dokusunun deri ve kas ile birlikte alınması için bir girişim olduğunu ifade eden Op.Dr. Değirmenci, "Göz kapağı cerrahisi düşük üst göz kapakları ve şişkin alt göz kapağı torbacıklarınızı, sizi daha yaşlı ve daha yorgun gösteren ve görüşünüzü engelleyen özellikler düzeltebilir. Bütün bunlara rağmen, diğer çizgileri yok edemez, gözlerinizini çevresindeki siyah dairesel çizgileri yada sarkık kaşları ortadan kaldıramaz. Asya ırkından gözlere üst göz kapağı çizgisi ekleyebilirken, sizin etnik veya ırk özelliklerinizi ortadan kaldırmaz. Blefaroplasti tek başına yada yüz germe veya kaş germe gibi diğer yüz cerrahisi ameliyatları ile birlikte yapılabilir."

"Göz kapağı cerrahisini düşünürseniz, bu bilgi size ameliyat hakkında ne zaman yardım edebilir, nasıl yapılır, beklentileriniz ne olabilir temel özellikleri verebilir. Bütün sorularınızı cevaplayamaz, çünkü çoğunlukla hastanın kendisine ve cerraha bağlıdır. Lütfen anlamadığınız herhangi bir şeyi cerrahınıza sorunuz."

Blefaroplasti görünümünüzü ve kendinize güveninizi arttırır, ama sizin idealinizdeki ile karşılaştırılabilecek veya diğer insanların size farklı davranmalarını sağlayacak kadar görüntünüzü değiştirmeyebilir. Cerrahiye karar vermeden önce beklentileriniz hakkında düşününüz ve cerrahınızla tartışınız. En iyi adaylar sağlıklı psikolojik açıdan stabil ve gerçekçi beklentiler içinde erkek ve kadınlardır. Çoğu 35 yaş ve üzerindedir, ama düşük, torbacıklı göz kapağı ailenizde varsa, daha genç yaşta göz kapağı cerrahisine karar verebilirsiniz.

BİRKAÇ SİSTEMİK HASTALIK BLEFAROPLASTİYİ DAHA RİSKLİ HALE GETİRİR

Bunlar hipotiroidizm, ve Grave hastalığı gibi tiroid hastalıkları, kuru göz veya gözyaşı yokluğu, hipertansiyon veya diğer dolaşım hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabettir. Retina detaşmanı veya glakom dikkatli olmak için bir sebeptir; ameliyattan önce göz doktoru tarafından değerlendirilmelidir. Bütün cerrahi girişimler bazı belirsizlik ve risk taşır. Usta bir Plastik Cerrah tarafından yapıldığında, komplikasyonlar seyrek ve az orandadır. Bununla beraber, infeksiyon veya anesteziye reaksiyon gibi komplikasyonlar daima söz konusudur. Cerrahınızın önerilerini ameliyat öncesi ve sonrası harfiyen uyarak bu riskleri azaltabilirsiniz. Blefaroplasti sonrası ortaya çıkan minör komplikasyonlar ise, birkaç gün çift veya bulanık görme; göz kapaklarının köşelerinde geçici şişlik; ve iyileşme veya skarda hafif asimetridir. Dikişler alındıktan sonra küçük beyaz başlar ortaya çıkabilir; cerrahınız ince bir iğne ile onları kolaylıkla yok edebilir. Cerrahi sonrası bazı hastalar uyurken, gözlerini kapatmakta zorluk çekebilir; seyrek olarak da bu durum kalıcı olabilir. Diğer seyrek görülen komplikasyon da alt göz kapağının aşağı çekilmesi, ektropiondur. Bu durumda, cerrahi girişim gerekebilir" diye konuştu.

Göz kapağı cerrahisinin gözlerin çevresindeki alanı uyuşturan lokal anestezi altında, oral veya intravenöz sedatif verilerek yapıldığını kaydeden Op.Dr. Değirmenci, "Cerrahi sırasında uyanık olacaksınız, ama sakin olup, ağrıyı hissetmeyeceksiniz. (Bununla birlikte, bazı çekiştirmeler ve huzursuzluk hissedebilirsiniz.) Bazı cerrahlar genel anesteziyi tercih ederler; bu durumda operasyon sırasında uyuyacaksınız. Blefaroplasti genellikle cerrahinin uzamasına bağlı olarak bir ila üç saat sürer. Bütün göz kapakları ameliyat edilecekse (4), önce üst göz kapakları sonra alt göz kapakları ameliyat edilir. Tipik bir girişimde, cerrah göz kapaklarınızın doğal çizgilerini takip eden kesiler yapar; üst göz kapağındaki çizgiler ve alt göz kapağında kirpiklerin hemen altından. Kesiler göz kapaklarının kenarında "crow’s feet’e" kadar ya da veya gözlerin dış kenarındaki gülme çizgilerine kadar ilerletilebilir. Bu kesilerden çalışarak, cerrah deriyi alttaki yağ ve kas dokusundan ayırır, yağ dokusunu çıkarır ve fazlalık olan kas ve deri dokusunu keser. Daha sonra kesiler çok ince sütürlerle kapatılır. Alt göz kapaklarınızda deri çıkarılmasını gerektirmeden yağ torbacıkları varsa, cerrahınız transkonjunktival blefaroplasti yapabilir. Bu girişimde kesi alt göz kapağının içinden, görünen bir skar bırakmadan, yapılır. Genellikle daha derin daha elastik derili genç hastalarda uygulanır. Cerrahiden sonra, cerrah gözlerinizi bir pomadla nemlendirir ve pansuman yapabilir."

"Anestezi geçtikten sonra göz kapaklarınızı gerilmiş olarak hissedebilirsiniz, ama cerrahınız tarafından reçete edilmiş ağrı kesicilerle ağrı ve huzursuzluk kontrol edilebilir. Ağır bir ağrı hissederseniz, hemen cerrahınızı arayınız. Cerrahınızı birkaç gün başınızı yukarıda tutmanız ve şişlik ve morluğu azaltmak için soğuk uygulamanızı önerecek. (Morluk kişiden kişiye değişir: birinci haftada en fazla noktaya ulaşır ve genellikle iki ila dört hafta sürer.) Bir hafta kadar yapışık olana gözlerinizi nasıl temizleyeceğiniz gösterilecek. Birçok doktor göz damlası önerir çünkü göz kapaklarınızı kuru hissedebilirsiniz ve gözleriniz yanma ve batma olabilir."

"İlk birkaç hafta fazla göz yaşı, ışığa hassasiyet, ve bulanık görme ve çift görme gibi geçici değişiklikler olabilir. Cerrahınız ilk bir iki hafta iyileşmenizi yakından takip edecek. Dikişler ameliyattan iki ila yedi gün sonra alınmalıdır. Dikişler alındıktan sonra, gözler çevresindeki şişlik ve morluk giderek kaybolacak ve daha iyi bakmaya ve daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Normale dönüş İki ila üç gün sonra okuyup, televizyon seyredebilirsiniz."

"Bununla birlikte, iki hafta kontakt lens takamazsınız ve daha sonra taksanızda, bir süre rahatsız hissedebilirsiniz. Bir hafta ila on gün içinde birçok kişi günlük hayatına ve işine dönmek için kendini hazır hisseder. İyileşme hızına ve doktorun önerilerine bağlı olarak kalan morluğu saklamak için makyaj yapabilir. Birkaç hafta güneş ışığı, rüzgar ve diğer irritanlara duyarlı olabilirsiniz, onun için dışarı çıkarken, güneş gözlüğü takmalısınız. Cerrahınız 3-5 gün günlük aktivitelerden uzak durmanızı ve üç hafta kadar ağır aktivitelerden uzak durmanızı söyleyecek. Kan basıncınızı arttıran aktiviteler olan eğilme, kaldırma ve ağır spor aktivitelerinden uzak durmak özellikle önemlidir. Sıvı tutulması sağlayacağından alkolden uzak kalmanız söylenecek. İyileşme devresi aşamalı bir durumdur, ve cerrahiden sonra altı hafta veya daha fazla skarlarınız hafif pembe kalabilir. İlerde, neredeyse görünmez ince bir beyaz çizgi oluncaya dek olacak.

Diğer taraftan, göz kapağı cerrahinizin olumlu sonuçları - daha uyanık ve daha genç bakışlarınız - yıllarca sürecek. Birçok kişi için, bu sonuçlar kalıcıdır" açıklamalarında bulundu.

İHA