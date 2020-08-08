Magazin Gözde Kansu 'Kuaförüm Sensin'den ayrıldı

Gözde Kansu 'Kuaförüm Sensin'den ayrıldı

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Gözde Kansu 'Kuaförüm Sensin'den ayrıldı

Show TV'de ekrana gelen Bülent Ersoy'un da jüri koltuğunda oturduğu 'Kuaförüm Sensin'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu yarışmadan ayrıldığını açıkladı.

08 Ağustos 2020, Cumartesi 09:26 Son Güncelleme:
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Kuaförüm Sensin’de bu hafta alışılmışın dışında bir veda yaşandı. Final günü dolayısıyla haftanın en düşük puanını alan Aytekin, Dilek ve Banu yarışmaya veda etti ama asıl şaşırtan açıklama Gözde Kansu’dan geldi.

“Oyunculuğa geri döneceğim"

Sunucu Gözde Kansu bu hafta son bölümle izleyicilerin karşısına çıktığını açıkladı. Gözde Kansu’nun vedası hem jüri üyelerini hem de yarışmacıları ağlattı. Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'in sunuculuğundan ayrıldığını açıkladı. Kansu, "İşimi çok özledim. Tiyatro ve dizi setlerine geri dönmek istiyorum" dedi.

Veda mesajı yayınladı

Gözde Kansu, Instagram'dan paylaştığı veda mesajında ise "Son günümdeyim. Duygu selindeyim şu an" notunu yazdı.


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