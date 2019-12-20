Gözde kayak merkezlerinden biri: Erzurum Palandöken

Erzurum, coğrafi özellikleri, 5 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi, uzun pistleri ve tesisleriyle dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden biridir. Şehir merkezinin güneyinde 70 km uzunluğunda ve 25 kmg enişliğinde bir alanı kaplayan Palandöken Dağları, 1993 yılında Kış Turizm Merkezi ilan edildi.

Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum; buz salonları ve atlama kuleleri ile kış turizmine hizmet etmektedir. Kar yağışının ekim-kasım aylarında kendini gösterdiği Erzurum’da, kayak mevsimi kasım ayından itibaren başlamakta ve nisan ayının sonuna kadar sürmektedir.

Kış, 5 ay sürüyor

Palandöken, kaymaya olanak sağlayan “toz kar” özelliğini, ikliminden dolayı, bütün kayak sezonu boyunca sürdürmektedir. İklim koşulları, kış turizmi yapılması açısından son derece elverişlidir. Yaklaşık 5 ay süren kış boyunca ortalama sıcaklık -5,-9 °C’dir. Kış sporları ve kış turizmi hareketleri bakımından Türkiye’nin birinci derecede önemli ve öncelikli kayak alanları arasında yer alan Palandöken Dağları, serbest kayak ve kış turizmi hareketleri y.nünden de uluslararası bir istasyon özelliği taşımaktadır. 2011 yılında 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev sahipliği yapan şehir, Türkiye ve dünya kış turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri olmuştur.

Dik pistler yer alıyor

Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, 2000 -3176 metre rakım farkına sahiptir. Kayak merkezinde 7 kolay, 8 orta, profesyonel (zor) ve 4 doğal pist yer almaktadır. Bu pistlerde 10 telesiyej, 1 teleski, 2 baby lift, 1 gondol lift hizmet vermektedir. Gondol lift ile 1000 metrelik bir tırmanışla 3176 m yüksekliğindeki Ejder Tepesi’ne ulaşılmaktadır.

Suni çığ düşürme sistemi bulunuyor

Alp disiplini ve snowboard için cazip pistlerin bulunduğu kayak merkezi; yamaç paraşütü, dağcılık, snowtube, paintball gibi farklı aktivitelere de olanak sağlamaktadır. Büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki pist bulunmaktadır. Tüm pistlerde aynı anda yaklaşık 12 bin kişi kayak yapabilmektedir. Olası çığ vakalarını önlemek amacıyla “Gaz-Ex” suni çığ düşürme sistemi kurulmuştur.

Şehir merkezine 4 km uzaklıkta

Her seviyedeki kayakçıya hizmet verebilen Palandöken Kayak Merkezi’nde, 2 adet 5 yıldızlı, 1 adet 4 yıldızlı, 1 adet 3 yıldızlı ve bir adet de 2 yıldızlı otel bulunmaktadır. Özel ve kamuya ait tesislerde bulunan toplam yatak kapasitesi 2681’dir. Bununla birlikte şehir merkezinde de 3 ve 2 yıldızlı çok sayıda otel hizmet vermektedir. Havaalanına 15 kilometre mesafede yer alan kayak merkezinin şehir merkezine olan uzaklığı ise yalnızca 4 kilometredir.



