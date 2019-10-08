Gözleme nasıl yapılır? Gözleme tarifi ve malzemeleri

El açması gözleme çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasındadır. El açması gözleme nasıl yapılır sorusunun cevabı ise oldukça basittir. Size vereceğimiz talimatlara uyarak el açması gözleme nasıl yapılır sorusuna cevap bulabileceksiniz. İşte sıcacık tadı damağınızda yer edecek el açması gözleme tarifi.

Lezzetli gözleme nasıl yapılır?

El açması gözleme nasıl yapılır sorusunun cevabını birazdan vereceğimiz tarifte bulabileceksiniz. İncecik hamurun içine damak tadına göre iç harcı konan, el açması gözleme tarifi ile damak tadınıza müthiş bir lezzet kazandırmaya ne dersiniz?

Gözleme 15. yüzyıldan bu yana saray mutfaklarında içerisine mantar, közlenmiş patlıcan, ıspanak ve peynir koyularak yapılmaktaydı. Gözleme saclarda arkalı önlü pişen hamur işlerinin en popüler yiyecekleri arasında yer almaktaydı..

Eski yemek tariflerini incelediğinizde gözlemenin baya bir eski tarihe ait olduğunu görebilirsiniz. El açması gözleme pratik ve lezzetli bir çeşit börektir. İç harcını damak tadınıza uygun hazırlayabilir, çay saatlerinizi lezzetlendirebilirsiniz.

- 6 su bardağı un

- 2 tatlı kaşığı tuz

- 2-2, 5 su bardağı su

İç malzemesi

- Peynir

- İsteğe bağlı farklı iç malzemeler de kullanılabilir.

Gözleme nasıl yapılır?

Yoğurda kabına un, tuz, instant maya alınır. 2 – 2,5 su bardağı su yavaş yavaş eklenerek ele yapışmayacak kıvamda hamur hazırlanır.

Hamurdan bezeler oluşturulur ve üzerleri kapatılacak kurulmaması sağlanır.

1 tane beze alınarak un yardımı ile ince bir şekilde açılır.

Hamurun yarısına iç malzemeden serpilerek diğer yarısı üzerine kapatılır ve kenarların yapışması için bastırılır.

Hazırlanan gözleme yapışmaz tavada arkası önü kızarana kadar pişirilir. Bu sırada tavayı yağlamıyoruz.

Pişen gözleme servis tabağına alınarak tereyağı ile hafifçe yağlanır.

Tüm hamurlar bitene kadar bu işlemler tekrarlanır.

Dilediğiniz iç harcı kullanarak farklı gözlemeler yapabilirsiniz.

Afiyet olsun