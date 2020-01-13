Kritik toplantı bugün

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin en popüler üyelerinden Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın resmi görevlerinden çekildiklerini açıklamasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçti ancak çiftin bir sonraki rotası halen belli değil. Bundan sonra izleyecekleri yol haritasına dair pek detay vermeden sadece yeni roller üstleneceklerini belirten çift, finansal olarak 'bağımsız' olmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Kraliçe 2'nci Elizabeth bugün, torunu ve eşinin bir sonraki adımını netleştirmek için ailenin üst düzey görevlilerini bir araya topluyor. Kraliçe'nin İngiltere'nin batısında yer alan Sandringham kentindeki özel konutunda yapılacak toplantıya, Prens Harry ile babası Galler Prensi Charles ve ağabeyi Cambridge Dükü William'in katılması; Meghan Markle'ın şu anda bulunduğu Kanada'nın Toronto kentinden telefonla katılması bekleniyor. Ayrıca Kraliyet ailesinin üst düzey danışmanlarının da istenmesi halinde katılabilecekleri ifade ediliyor. Kraliçe 2'nci Elizabeth ile Prens Harry'nin, kraliyetten ayrılma kararlarının ardından ilk kez bir araya geleceği toplantı, 'Sandrigham Zirvesi' olarak anılıyor.

Trump'ın gitmesini bekliyorlar

Toplantıda, çiftin yılın bir bölümünü Kuzey Amerika'da, bir bölümünü ise Kanada'da geçirirken 'yaşayacağı hangi ülkede ne kadar vergi vereceği', gelecekte nasıl bir rol üstlenecekleri, Kraliyet ailesinin üyesi olmanın getirdiği hangi sorumlulukları üstlenmeye devam edecekleri de diğer gündem maddeleri içinde. Öte yandan şu an Kanada'ya yerleşmeleri planlanan çiftin, Los Angeles'a taşınma hayali kurduğu, ancak bunun için Donald Trump'ın başkanlık döneminin bitmesini bekledikleri iddia edliyor. Prens Harry ve Meghan Markle'ın eski başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile yakın dost olduğu biliniyor. Buna karşılık Meghan Markle, daha önce Trump'a yönelik pek çok eleştiride bulunmuş, Trump ise 'edepsiz' olarak nitelediği Markle'ı tanımadığını söylemişti.



