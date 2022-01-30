Siyaset Gözler Kabine toplantısına çevrildi! Masada 3 önemli konu var

Gözler Kabine toplantısına çevrildi! Masada 3 önemli konu var

Siyaset

Gözler Kabine toplantısına çevrildi! Masada 3 önemli konu var

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna gerilimi gündemdeki ilk başlıklardan biri olacak. Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları da ele alınacak. İşte detaylar...

30 Ocak 2022, Pazar 12:47 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimi gündemdeki ilk başlıklardan biri olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmalar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 3 ŞUBAT'TA UKRAYNA'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak.

3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler... Bölgede doğal gaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

EKONOMİDE SON DURUM

Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

KORONAVİRÜS VAKALARI

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.

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