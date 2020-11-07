Lezzetli yemekler hazırlamanızı sağlayan granit tava ve tencere doğru kullanılırsa uzun yıllar boyunca hasar görmeden kullanılma imkanı sağlıyor. Peki, granit tencere ve tava nasıl kullanılır? Granit tencere ve tava nasıl temizlenmeli? Granit tencere bulaşık makinesinde yıkanır mı? Granit kullanımı hakkında merak edilenler haberimizde.

Granit tencere ve tava nasıl kullanılır?

Yeni alınan granit tencere veya tavanızı elde ılık suyla iyice yıkayın.

Kurulamadan rafa kaldırmayın.

İyice kuruyan tencerenizi veya tavanızı başka bir tencere veya tavayla iç içe geçmeyecek şekilde kaldırın.

İlk kullanımda granit tencere ve tavanızın her yerini iyice yağlayın.

Metal kaşık veya çatal asla değdirmeyin.

Yemeğinizi soğutmak için sıcak tencereyi soğuk suyun içine oturtmayın.

Yemeğinizi hazırladıktan sonra 2 - 3 saat içinde yemeği içinden alın.

Granit tencerenizi elde yıkamaya özen gösterin.

Yıkarken telle veya süngerin sert kısmıyla ovmamaya dikkat edin.



