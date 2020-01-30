Greta Thunberg, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendisi olduğunu ya da kendisini temsil ettiğini iddia ederek üst düzey kişilerle, siyasetçilerle, basınla, sanatçılarla iletişime geçen kişiler olduğundan şikayet etti, "İsmim ve Gelecek için Cuma Günleri hareketi iznim olmadan sürekli olarak ticari amaçlar için kullanılıyor" dedi. Sözlerini, "Benim ve hareketim adına pazarlama yapan, ürün satan ve para toplayan insanlar oldu" şeklinde sürdürdü. "Size garanti ediyorum, benim ya da harekete katılan diğer kişilerin markalaşma isteği yok. Ancak maalesef buna mecbur kaldık." dedi. Thunberg,'Gelecek için Cuma Günleri' hareketinin finansal yönüyle 'şeffaf bir şekilde' ilgilenebilmek için, ailesiyle bir likte bir vakıf kurduklarını da açıkladı ve "Bu vakıf tabi ki kâr amacı gütmeyecek" dedi. Thunberg, vakfın amacını 'ekolojik, iklimsel ve sosyal sürdürülebilirlik ile ruh sağlığını desteklemek' olarak açıkladı.

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