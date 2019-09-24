Greta Thunberg kimdir? Greta Thunberg hayatı

Greta’nın dünya liderleri karşısında yaptığı konuşma izleyenleri adeta büyüledi.

Konuşmanın videosu sosyal medyada büyük beğeni aldı ve paylaşım rekoruna imza attı.

16 yaşındaki çevreci Greta’nın konuşmasındaki “Benim hayallerimi, benim çocukluğumu çaldınız. Yok oluşumuzun başındayız. Siz ise sadece paradan konuşuyorsunuz. Nasıl cüret edersiniz?” kısmı ise en çok beğenilen bölüm oldu.

GRETA THUNBERG KİMDİR?

İsveçli Greta Thunberg 3 Ocak 2003’te doğdu. Greta Ağustos 2018’de iklim değişikliği ile savaşılmaya hemen başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli bir eylemci. “İklim için okul grevi” ile medyanın dikkatini çekmeye başlayan Thunberg, o zamandan beri iklim aktivistliği yapmaktadır.

Medya ile yayılan protestosuna destek olarak, okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başlamış ve aynı yılın Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP24) ardından büyüyüp dünyaya yayılmıştır.