Grigor Dimitrov corona virüse yakalandı
Teniste dünya klasmanının 19 numarası Grigor Dimitrov, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.
21 Haziran 2020, Pazar 22:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
29 yaşındaki Bulgar tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayranlarıma ve arkadaşlarıma Kovid-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benimle temas eden herkesin test olup gerekli önlemleri aldığından emin olmalıyım. Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
Dimitrov, dünya 1 numarası Novak Djokovic'in vakfı tarafından yardım amaçlı düzenlenen Adria Tur'a katılmış ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti.
Bu gelişme sonrası Adria Tur'da maçlar ertelendi.
AA
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN