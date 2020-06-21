Diğer Sporlar Grigor Dimitrov corona virüse yakalandı

Grigor Dimitrov corona virüse yakalandı

Diğer Sporlar

Grigor Dimitrov corona virüse yakalandı

Teniste dünya klasmanının 19 numarası Grigor Dimitrov, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

21 Haziran 2020, Pazar 22:30 Son Güncelleme:
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29 yaşındaki Bulgar tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayranlarıma ve arkadaşlarıma Kovid-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benimle temas eden herkesin test olup gerekli önlemleri aldığından emin olmalıyım. Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Dimitrov, dünya 1 numarası Novak Djokovic'in vakfı tarafından yardım amaçlı düzenlenen Adria Tur'a katılmış ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti. 

Bu gelişme sonrası Adria Tur'da maçlar ertelendi.

AA


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