Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde grip nedeniyle ölenlerin sayısı her yıl 650 bini buluyor. Bu nedenle vatandaşların grip aşısı olması hayati önem taşıyor. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle de bu önem daha da artıyor. İşte grip aşısının eczanelerdeki fiyatı ve grip aşısı olmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler…

GRİP AŞISI NE KADAR, KAÇ TL?

Grip aşısı SGK geri ödeme listesinde bulunmuyor ve eczanelerde 85,12 TL’den satılıyor.

GRİP AŞISINI KİMLER OLAMAZ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası görülüyor ve grip kaynaklı ölü sayısı da 650 bini buluyor. Bu nedenle uzamanlar grip aşısı mutlaka tavsiye ediyor. Ancak bazı gruptakilere grip aşısının yapılmaması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyor. İşte grup aşısı olmaması gereken kişiler;

6 aylıktan küçük çocuklar,

Hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlar

Ciddi yumurta alerjisi

Aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlar.

GRİP AŞISINI KİMLER OLABİLİR?

Yukarıda belirtilen grubun dışında olan vatandaşlar grip aşısını güvene olabilir. Bununla birlikte, grip aşısı koronavirüse karşı bir koruma sağlamıyor, aşının koruyuculuğu, influenza virüslere karşı etkili.

Covid-19, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda daha yıkıcı etkilere sahip olduğu için gribal enfeksiyonlardan korunmanın önemi daha da artıyor. Grip ve Kovid-19’u eş zamanlı olarak geçirmek hastalara çok ağır tablolar çıkarabileceği için, uzmanlar, grip aşısı yaptırarak önlem alınması halinde kişinin ağır hastalık geçirmesinin önleneceğini belirtiyor.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI

Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişiklik gösterebiliyor ve grip aşısının içeriği de bu virüs tipine göre değiştiriliyor. Bu nedenle yapılan grip aşısı o mevsim görülen grip virüsüne karşı etkili oluyor.

Bu nedenle; uzmanlar, kişinin, geçmiş mevsimlerde aşı olup olmadığına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırması gerektiğini belirtiyor.

Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir.

Eylül ve kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

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