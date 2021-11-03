GSB’den yapılan duyuruya göre 15 Eylül 2021’de noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından kurada listeye giren adayların, belgeleri belirtilen süre içerisinde Sınav Kurulları tarafından değerlendirildi. Belgelerini teslim eden ve mülakat girmeye hak kazanan adayların mülakat yerleri ve tarihleri Bakanlığın resmi sitesinde yayınlandı…

GSB MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU

Geçerli belgelerini teslim eden ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar “basvuru.gsb.gov.tr” adresinde yayımlandı.

GSB MÜLAKAT YERİ ÖĞRENME SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

GSB MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurulları tarafından gerçekleştirilecek.

Mülakata girmeye hak kazanan adaylar, “basvuru.gsb.gov.tr” adresi üzerinden ulaştıkları “Sözlü Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen sınav yeri, tarihi ve saatinde, T.C. Kimlik Numaralı kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı, pasaport) ve sınav giriş belgesi ile hazır bulunacaklar.

Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

Covid-19 tedbirleri kapsamında; sözlü sınavın yapılacağı mekânların bina girişlerinde güvenlik görevlilerince adaylar için belirlenen sözlü sınav tarihinden en fazla bir gün önce alınmış HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılacak. Geçerli HES (Hayat Eve Sığar) kodu olmayan aday kesinlikle içeri alınmayacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek.