GSB sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı için süreç şubat ayında başladı. Adayların bir bölümü kura ile berlilendi diğerleri ise mülakata alındı. 17 Mayıs'ta mülakatlar sona erdi. Şimdi hep bir ağızdan "GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yöneltiliyor.

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye'nin 81 ilinde yurttaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı için başvurdu. Mülakat sonuçları için herhangi bir açıklama henüz yok. Sonuçlar il müdürlüklerinden ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILIYOR?

Temizlik görevlisi olarak işe alınacak 278 engelli ve 146 eski hükümlü, 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklar.

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri ve Muhasebeci olarak işe alınacaklar sözlü sınava tabi tutulacaklar. Bunların dışında kalan meslek kollarında başvuranlar ise 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutularak işe alınacaklar.

HANGİ BÖLÜMLERDE ALIM OLACAK?

“Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri, Muhasebeci.”