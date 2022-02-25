Türkiye GSM şirketleri duyurdu! Ukrayna'daki Türklere ücretsiz...

GSM şirketleri duyurdu! Ukrayna'daki Türklere ücretsiz...

Türkiye

GSM şirketleri duyurdu! Ukrayna'daki Türklere ücretsiz...

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Ukrayna’da bulunan Türkler için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı verdiklerini duyurdu.

25 Şubat 2022, Cuma 10:53 Son Güncelleme:
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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası GSM şirketleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Ukrayna'da bulunan Türklerin acil iletişim ihtiyacının karşılanması amacıyla ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanıdı.

GSM şirketleri, sosyal medya hesaplarından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.


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