GTA 4 kısa süre sonra PlayStation 5’e gelebilir
GTA 4’ün The Complete Edition sürümünün yakında PlayStation 5 için duyurulacağı iddia edildi. Listelemenin gerçek olup olmadığı ise şu an için belli değil.
30 Aralık 2020, Çarşamba 16:38 Son Güncelleme:
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GTA 4’ün PlayStation 5 versiyonu Amazon üzerinde yanlışlıkla listelendi. Yaşanan bu gelişmenin ardından yayınlanan raporlara göre GTA 4, PlayStation 5 sürümü ile yeniden oyuncuların karşısına çıkabilir.
Amazon'daki sayfaya bakıldığında, oyun kutusunun üzerinde 4K çözünürlük desteği sunduğu görülüyor. GTA IV The Complete Edition PS5 sürümünün 4K çözünürlük desteğinin haricinde, dokunsal geri bildirim gibi yeni nesil özelliklere de sahip olacağı ifade ediliyor
Rockstar Games, PS5 lansmanı sırasında GTA 5’in PlayStaion 5 özel sürümünü duyurmuştu.
Rockstar Games cephesinden konuyla herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
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