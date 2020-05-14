GTA 5 kısa süreliğine ücretsiz oldu – Peki GTA 5 nasıl indirilir?

Steam ve Rockstar Games Launcher gibi yerlerde ücretli olarak sunulan GTA V, Epic Games Store üzerinde kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu kütüphanenize bir kez eklediğinizde ömür boyu oynayabileceksiniz.

Oyun, Epic Games tarafından 21 Mayıs 2020 saat 18:00’a kadar ücretsiz olarak sunulacak.

Peki GTA 5 ücretsiz nasıl alınır ya da indirilir?

Epic Games Launcher programını indirin ve kurun.

GTA 5 indir sayfasına gidin.

Yükle butonuna tıklayın.

Epic Games hesabınıza giriş yapın. Hesabınız yoksa üye olun.

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GTA 5 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2

İşlemci: Intel Core 2 Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 (4 CPU) @ 2.5GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Yüzde 100 DirectX 10 uyumlu

GTA 5 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

Depolama: 65 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Yüzde 100 DirectX 10 uyumlu







