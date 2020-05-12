Bilim & Teknoloji GTA 5 Mobile oyunu duyuruldu

GTA 5 Mobile oyunu duyuruldu

Bilim & Teknoloji

GTA 5 Mobile oyunu duyuruldu

GTA 5 hayranı bir geliştirici, oyunun mobil sürümü olan GTA 5 Mobile’ı duyurdu. Beta aşamada olan oyunda orijinaline bağlı kalınmış gibi duruyor.

12 Mayıs 2020, Salı 15:34 Son Güncelleme:
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Bir GTA hayranı, GTA 5 mobil sürümü geliştirdi ve beta sürümünü Android kullanıcılarına sundu. Mobil sürümde tüm detaylar düşünülmüş gibi görünüyor. Gerek oyunun açılış ekranı gerekse oyun içi ögeler kaliteli duruyor.

GTA 5 için hazırlanan mobil sürümün 1.5 kodlu beta sürümü, APK dosyası olarak Android platformu için yayınlandı.  Oyun beta sürümde olduğundan yükleme ya da oynanış sırasında bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz.

Rockstar Games'in GTA 5'in gerçek mobil sürümünü yayınlayıp yayınlamayacağı belli değil.

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