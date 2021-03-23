Christie's müzayede evi ve Gucci'nin de sahibi olan Salma Hayek'in eşi Francois-Henri Pinault'un da bulunduğu birçok milyarder, İngiltere'de pandemi nedeniyle yürürlüğe giren haklardan yararlandı. Takvim'de yer alan habere göre; dünyaca ünlü moda markaları bir yana sadece Christie's sayesinde yılda 5 milyar sterlin kazanan Pinault'un personel ücretlerini ödeyebilmek için 25 bin sterlinlik yardım paketinden yararlandığının ortaya çıkması, İngilizler'i kızdırdı.

"İNSANLIK RUHUNA AYKIRI"

6 Mart itibariyle bilinen serveti 43 milyar dolar olan Fransız iş insanı Francois-Henri Pinault'un Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran şirketi için devletten yardım talep etmesi, İngiltere'de gündem oldu. Yasaları çiğnemese de böylesine inanılmaz derecede zengin bir iş insanının devlet yardımından yararlanması, İngilizler tarafından 'insanlık ruhuna aykırı' olarak değerlendirildi. Birçok İngiliz, milyarder iş insanını "Aldığın parayı geri öde" şeklinde mesaj yağmuruna tuttu.

"BİZE PARAMIZI GERİ VERİN"

Pinault'un yanı sıra kişisel serveti 18 milyar dolar İngiliz kimyager Jim Ratcliffe ile kişisel serveti 31 milyar dolar olan İngiliz yatırımcı Len Blavatnik de yaklaşık 25 bin sterlinlik yardım paketinden yararlandı. İngiliz basını tarafından "Bize paramızı geri verin" çağrısı yapılan üç milyarder, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Bu arada daha önce de Victoria Beckham'ın toplam 30 personeli için hükümetin 'furlough' olarak adlandırılan işçi ücretleri destek planına kapsamında maksimum 2 bin 500 olan maaş desteğine başvurduğu ortaya çıkmıştı. Hatta Sunday Times'a göre işçi ücretleri destek planından en az 20 İngiliz milyarder yararlandı.

TEK ŞİRKETTEN 5 MİLYAR STERLİN

Hollywood yıldızı Salma Hayek'le evli olan Francois-Henri Pinault, sadece Christie's isimli ünlü müzayede evi sayesinde yılda 5 milyar sterlin gelir elde ediyor.