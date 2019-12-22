Guetemala'da katliam gibi kaza: 20 kişi hayatını kaybetti
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi, en az 12 kişi de yaralandı.
Ulusal Afet Ajansı'ndan yapılan açıklamada, başkent Guatemala'nın 150 kilometre doğusunda otoyolda kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazada yaralanan 12 kişi civardaki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayda yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenenler sinir krizi geçirdi.