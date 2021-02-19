Yemek Gül poğaça tarifi ve yapılışı: Gül poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Gül poğaça tarifi ve yapılışı: Gül poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Gül poğaça tarifi ve yapılışı: Gül poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Gül poğaça tarifi ve yapılışı: Gül poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yiyeceklerin tadı kadar görseline de önem veriyorsanız gül poğaça tarifi tam size göre bir tarif olacak. Sunum yapmayı sevenler gül poğaça nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Enfes lezzeti ve güzel görüntüsüyle gül poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

19 Şubat 2021, Cuma 13:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle hafızalarınıza kazınacak gül poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için gül poğaça tarifi arıyor ya da gül poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gül poğaça yapılışı, tarifi, malzemeler, püf noktası...

GÜL POĞAÇA TARİFİ

Gül poğaça malzemeleri

Hamuru için

  • 5.5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı zeytinyağı
  • 150 gram tereyağı

İç harcı için

  • 1 su bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin
  • 7 - 8 parça kurutulmuş domates
  • 1 sivri biber

Üzeri için

  • Yumurta sarısı

Gül poğaça yapılışı

Hamuru için un, kabartma tozu ve tuzu geniş bir yoğurma kabında harmanlayın. Ayrı bir kapta yumurtalar, yoğurt ve zeytinyağını çırpıp unlu karışıma ekleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağını da ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.

İç harcı için dilimlenmiş yeşil zeytin, ince kıydığınız kurutulmuş domates ve sivri biberi bir kasede karıştırın. Dinlenen hamurdan bezeler kopartıp elinizle yuvarlayın ve unlanmış tezgah üzerine alarak ince açın. Hamuru enine ve boyuna keserek dört üçgen elde edin. İç harcından bir tatlı kaşığı kadar kestiğiniz üçgen parçaların ortasına koyun. Elinizle yuvarlayarak gül şekli verin. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Gül poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.

İlgili Haberler
Fiyonk poğaça tarifi ve yapılışı: Fiyonk poğaça nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?Dereotlu poğaça mayasız tarifi ve yapılışı: Dereotlu poğaça mayasız nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Bir parçası olmak istiyorum: New York, New York!
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Taze balığı doğal otlarıyla bir Cunda klasiği: Bay Nihat
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (19 Şubat 2021)