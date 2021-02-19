Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle hafızalarınıza kazınacak gül poğaça tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için gül poğaça tarifi arıyor ya da gül poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gül poğaça yapılışı, tarifi, malzemeler, püf noktası...

GÜL POĞAÇA TARİFİ

Gül poğaça malzemeleri

Hamuru için

5.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

2 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı zeytinyağı

150 gram tereyağı

İç harcı için

1 su bardağı dilimlenmiş yeşil zeytin

7 - 8 parça kurutulmuş domates

1 sivri biber

Üzeri için

Yumurta sarısı

Gül poğaça yapılışı

Hamuru için un, kabartma tozu ve tuzu geniş bir yoğurma kabında harmanlayın. Ayrı bir kapta yumurtalar, yoğurt ve zeytinyağını çırpıp unlu karışıma ekleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağını da ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.

İç harcı için dilimlenmiş yeşil zeytin, ince kıydığınız kurutulmuş domates ve sivri biberi bir kasede karıştırın. Dinlenen hamurdan bezeler kopartıp elinizle yuvarlayın ve unlanmış tezgah üzerine alarak ince açın. Hamuru enine ve boyuna keserek dört üçgen elde edin. İç harcından bir tatlı kaşığı kadar kestiğiniz üçgen parçaların ortasına koyun. Elinizle yuvarlayarak gül şekli verin. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Gül poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Ilık servis yapın.



