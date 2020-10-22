Tadı güzel kokusu güzel hem de doğal bir gül suyu tarifi arıyor ya da gül suyu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gül suyu yapılışı haberimizde.

Gül suyu tarifi

Gül suyu malzemeleri

5 adet gül yaprağı

Yarım litre içme suyu

Cam şişe

Tencere

Gül suyu yapılışı

Tencereye suyu koyun, gül yapraklarını ekleyip altını açın. İlk etapta, su kaynayana kadar ocak yüksek ateşte olmalı. Su kaynamaya başladığı an ocağın altını en kısığa getirin. 10 dakika kısık ateşte kaynamasını bekledikten sonra ocağı tamamen kapatın. Bir kenarda dinlenmeye bırakın. Tamamen soğuduktan sonda suyu süzüp cam şişeye alın.



