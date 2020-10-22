Pratik Bilgiler Gül suyu nasıl yapılır?

Gül suyu nasıl yapılır?

Pratik Bilgiler

Gül suyu nasıl yapılır?

Tatlılardan cilt bakımına birçok alanda kullanılabilen gül suyu, evde yapıldığında daha faydalı ve güzel kokuya sahip oluyor. Peki, gül suyu nasıl yapılır? Gül suyu yapılışı haberimizde.

22 Ekim 2020, Perşembe 17:41 Son Güncelleme:
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Tadı güzel kokusu güzel hem de doğal bir gül suyu tarifi arıyor ya da gül suyu nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gül suyu yapılışı haberimizde.

Gül suyu tarifi

Gül suyu malzemeleri

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  • 5 adet gül yaprağı
  • Yarım litre içme suyu
  • Cam şişe
  • Tencere

Gül suyu yapılışı

Tencereye suyu koyun, gül yapraklarını ekleyip altını açın. İlk etapta, su kaynayana kadar ocak yüksek ateşte olmalı. Su kaynamaya başladığı an ocağın altını en kısığa getirin. 10 dakika kısık ateşte kaynamasını bekledikten sonra ocağı tamamen kapatın. Bir kenarda dinlenmeye bırakın. Tamamen soğuduktan sonda suyu süzüp cam şişeye alın.

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