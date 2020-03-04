Gülben Ergen beraat etti

Gülben Ergen'in kendisine isnat edilen olguyu bilmeden ifadesinde, "kesici aletle saatlerce bekleme" ifadesini müştekiye hitaben söylediğini belirttiğini anlatan avukat Emre, "Bu husus doğru olmakla beraber herhangi bir hakaret içermemektedir. 'Namussuz' ifadesi, namus adı altında kadına el kaldıran genele yönelik bir ifadedir. Kesinlikle müştekinin şahsına ithafen söylenmemiştir. Zaten bu husus sorulmuş olsaydı müvekkil de bunun cevabını verecekti." diye konuşmuştu.

Avukat Emek Emre, soruşturma aşamasında müvekkilimin savunma hakkına halel getirilmesi nedeniyle müvekkilinin sorgusunun yapılmadan beraatine karar verilmesini talep etmişti.

Ergen'in 23 Ağustos 2019 tarihli paylaşımında Erhan Çelik'i kast ederek, "Konut dokunulmazlığını ihlal' hafif gelir, 'ne var canım arabasını çizmişse' derler. Ama o kesici aletle saatlerce neden beklediğinin bir önemi yoktur. Gevşek gevşek gülümseyerek..Namus namus diye dilinden düşürmeyen namussuzlar" şeklindeki sözler kullandığı kaydedilen iddianamede, Ergen'in müştekiye hakaret ettiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

İddianamede Ergen'in müştekiye söylediği sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu ve "hakaret" suçunun yasal unsurlarının oluştuğu dile getirilerek, Gülben Ergen'in "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya paylaşımında eski eşi Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

DHA

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