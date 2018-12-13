Gülben Ergen'den pilates pozu

Şarkıcı Gülben Ergen'in sosyal medyadan paylaştığı pilates pozu kısa sürede binlerce takipçisi tarafından beğenildi

13 Aralık 2018, Perşembe 20:04 Son Güncelleme:
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Gülben Ergen'den pilates pozu

İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden hiç bir şey kaybetmeyen ünlülerden Gülben Ergen, pilates yaparken çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

46 yaşındaki Ergen'in fit görüntüsü takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

'ÇALIŞ SENİN DE OLUR'

Fotoğrafını 'Nazar etme ne olur, çalış senin de olur' notuyla paylaşan Ergen, kısa sürede 25 binin üzerinde beğeni aldı.

Posta.com.tr



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