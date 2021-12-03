İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik" mesajını paylaştı.









Bakan Soylu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, "Turizm ve Devlet Eski Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Danışmanımız Güldal Akşit ablamız rahmeti rahmana kavuştu. Büyük üzüntü içindeyiz... Davasına bağlılığı, milletimize hizmetleri ve samimi duruşuyla hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den de bir mesaj geldi. Şahin, "Turizm ve Devlet eski Bakanlarımızdan Güldal Akşit Hanımefendi tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde az önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal AKŞİT, 1960’ta Malatya’da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak...

Güldal AKŞİT, 1960’ta Malatya’da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucu üyesidir.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan AKŞİT;

9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.

12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır.

Türkiye’de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur.

Ayrıca STK’larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal AKŞİT;

08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır.