Güldür Güldür Show ile ilgili flaş karar
Uzun zamandır Show TV'de ekranlarında izleyiciyi güldüren Güldür Güldür Show için alınan karar hayranlarını sevindirdi. Kanal yönetimi, Güldür Güldür Show'un haftada 2 gün yayınlanmasına karar verdi.
19 Mayıs 2021, Çarşamba 21:45 Son Güncelleme:
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Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği Güldür Güldür Show hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Ecem Erkek gibi isimlerin yer aldığı yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Güldür Güldür Show'un yayın günü ve bölüm sayısı hakkında yeni bir karar alındı.
Haftanın iki günü yayınlanmasına karar verilen Güldür Güldür Show, cuma ve cumartesi akşamları saat 20.00'de Show TV'de olacak.