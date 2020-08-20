Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme
Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan hakkında ömürboyu hapis cezası verildi.
20 Ağustos 2020, Perşembe 13:23 Son Güncelleme:
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Isparta'da eski kız arkadaşı Güleda Cankel'i öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan hakkında ömürboyu hapis cezası verildi.
#Olayın geçmişi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, geçen yıl 18 Kasım günü, kaldığı aparttaki odasında, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivantarafından boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Polise teslim olan Zafer Pehlivan, tutuklandı.
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