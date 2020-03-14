Gülenay Kalkan: Hayatım altüst oldu

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz kasım ayında akciğer kanserine yenik düşmüştü. Günaydın'da yer alana habere göre; Ünlüoğlu'nun gidişiyle hayatının altüst olduğunu söyleyen eşi Gülenay Kalkan, "Onu düşünmeden geçen bir anım yok. Tarık'ı erken kaybettik. Büyük şok yaşadım, hiç konduramadım. Yokluğuna alışamadım. Bir gün ona kavuşacak olmanın umudu bile güzel" dedi. Gülenay Kalkan "Evde nereye baksam Tarık'ı görüyorum. Hala onunla yaşıyorum. Haftada iki kez mezarına gidip dua ediyorum" diye konuştu.

Eşe veda!

Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine veda etmişti:

Acı kaybım

Tarık'ım, can yoldaşım,

Bir masal yaşadım seninle...

Tadı kaldı dilimde...

Güle güle sevgilim.

40. gününde duygusal paylaşım

Gülenay Kalkan, eşinin vefatının 40. gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

'Sensiz 40. gün...'

Gülenay Kalkan, eşinin 'Anlatamıyorum' şiirini seslendirdiği ve birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir kolajdan oluşan video ile eşinin ölümünün 40. gününü andı. Kalkan, Instagram'da yaptığı paylaşıma, "40. gün... Sensiz" notunu düştü.