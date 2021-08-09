Magazin Gülenay Kalkan vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı

Gülenay Kalkan vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı

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Gülenay Kalkan vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü kutladı

'Yasak Elma' dizisinde rol alan Gülenay Kalkan, iki yıl önce ekim ayında vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 14:41 Son Güncelleme:
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Gülenay Kalkan, 2019 yılında akciğer kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu eşi Tarık Ünlüoğlu'nu doğum gününde unutmadı.

Kalkan, kaybettiği eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından şu sözlerle kutladı:

“Sihirli bir gücüm olsaydı ve sana bir 'hayat' hediye edebilseydim. Doğum günün kutlu olsun, bir tanem...”


2019 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, iki sene önce akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gülenay Kalkan eşinin vefatının ardından duygularını şu sözlerle dile getirmişti;

"Onu düşünmeden geçen bir anım yok. Tarık'ı erken kaybettik. Büyük şok yaşadım, hiç konduramadım. Yokluğuna alışamadım. Bir gün ona kavuşacak olmanın umudu bile güzel. Evde nereye baksam Tarık'ı görüyorum. Hala onunla yaşıyorum. Haftada iki kez mezarına gidip dua ediyorum."

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