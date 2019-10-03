Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na veda!
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ani vefatı sevenlerini yasa boğdu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü oyuncu 1 Kasım'da hayata gözlerini yumdu.
Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti.
Acı kaybım
Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle...
Tadı kaldı dilimde...
Güle güle sevgilim
GÜLENAY'IN
Cenazesi bugün
Tarık Ünlüoğlu, bugün saat 11.00’de Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne’de Devlet Tiyatrosu töreninin ardından Levent Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
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