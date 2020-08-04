Magazin Güler Dormen Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Güler Dormen Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

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Güler Dormen Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Duayen tiyatrocu Haldun Dormen'in kız kardeşi Güler Dormen Yiğit(88), önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Yiğit, dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

04 Ağustos 2020, Salı 11:15 Son Güncelleme:
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Yıllarca Haldun Dormen Tiyatrosu’nun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Yiğit, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hürriyet'in haberine göre; Güler Dormen Yiğit, dün Edirnekapı Şehitliği Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte bulunan aile kabristanına defnedildi.

'Kalıtsal bir rahatsızlığı yoktu'

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Haldun Dormen, "Çok iyi bir sanatçıyı kaybettik. Bizim tiyatromuzun kostümlerini de hazırlardı. Kalıtsal bir rahatsızlığı yoktu. Bazı zamanlar başı dönermiş. Allah’ın takdiri, tiyatro camiasının başı sağ olsun" dedi.

Törene Göksel Kortay, Suna Keskin, Füsun-Hakan Altıner, Ayşe Arman-Ömer Dormen ve Gülden Büyükuçak da katıldı. Ömer Dormen’in ilk eşinden olan kızı Yasemin, Ayşe Arman’a sarılarak gözyaşı döktü.


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