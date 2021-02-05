Magazin Güler Işık: Kocam beni defalarca öldürmeye çalıştı

Güler Işık: Kocam beni defalarca öldürmeye çalıştı

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Güler Işık: Kocam beni defalarca öldürmeye çalıştı

Türkücü Güler Işık, 14 yaşındayken evden kaçarak evlendiğini ve kâbus dolu günler yaşadığını söyledi. Işık, 'Eşim beni defalarca öldürmeye kalkıştı' dedi.

05 Şubat 2021, Cuma 10:57 Son Güncelleme:
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Güler Işık, acılarla dolu hayat hikâyesini UçanKuş TV’de yayınlanan “Lerzan’la Çok Mutlu” programında anlattı. Işık, fakirlikten kurtulmak için 14 yaşında kaçarak evlendiğini, ancak kâbus dolu günler yaşadığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi...

"Evde tüpü açık bırakıp gitmiş"

Kayınvalidem beni hiç istemedi. İki canlıydım, beni öldürmeye kalktı. Maraş’a gittik eşimle, orada sahneye çıkmaya başladım. Eşim bir keresinde beni sabaha kadar dövdü. Neymiş, sahnede birine samimi davranmışım. Bir gün ben komşumdayken evde tüpü açık bırakıp gitmiş. Gaz dolsun eve diye. Çakmak çaksam öleceğim. Beni zehirlemeye bile çalıştı. Bir keresinde de eve giremeyeyim diye kapı kollarına elektrik bağlamıştı.



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