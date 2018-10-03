Show TV'nin yeni dizisi Gülperi, senaryosu ve oyuncularıyla reyting mücadelerinde iddiasını korurken dizinin çekimlerinin yapıldığı Gaziantep'ten RTÜK'e şikayetler çığ gibi büyüyor.

Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen'in paylaştığı dizinin Gaziantep ve Gazianteplileri küçük düşürdüğünü öne sürüp yayından kaldırılması için RTÜK'ü şikayet yağmuruna tutanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bunun yanında en ilginç tepki Kent Konseyi'nden geldi. Şehrin tanıtımı için milyonlarca liranın harcandığını ama bu dizi nedeniyle bu çabanın boşa gittiğini savundular.

DİZİ YAYINLANDIĞINDAN BERİ TEPKİLER VAR

Sözcü'nün haberine göre; Gülperi dizisinin çekimleri Gaziantep'te yapılmasına ve bol bol Gaziantep'ten görüntüler ve kentin dünyaca ünlü yemeklerinin yer aldığı sahnelerin paylaşılmasına karşın bölgenin Taşkıran olarak geçmesi ve Gaziantep'in plakasının 27 olmasına rağmen 82 (hayali kent) plakalı araçların kullanılması buna ek olarak aşiret yaşamının ön plana çıkarılması, dizinin ilk bölümünden itibaren şehirde büyük tepkilere yol açtı.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞMURU

Dizinin yayından kaldırılması için sosyal medyada imza kampanyalarının başlatılmasının yanı sıra, RTÜK'e de çok sayıda şikayet başvurusu yapıldı.

KENT KONSEYİ TEPKİLİ

Gaziantep Kent Konseyi temsilcileri, Gülperi adlı diziye Gaziantep kültürünü yanlış tanıttığı ve olumsuz algı oluşturduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yakar ve konsey üyeleri, çekimleri süren dizinin Gaziantep'i yanlış tanıttığını ve insanları kötü etkilediğini söyledi.

"BU DİZİ BÜTÜN EMEKLERİ HEBA EDİYOR"

Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yakar, dizinin kent üzerinde neden olduğu olumsuz algıyı bertaraf etmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Gaziantep'in tarihiyle, kültürüyle kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yakar, şehrin tanıtımı için birçok etkinlik yapıldığına ancak dizinin bütün emekleri heba ettiğine dikkati çekti.

"GAZİANTEP'İ YANLIŞ TANITIYOR"

Prof. Dr. İbrahim Yakar, kentin tanıtımı için harcanan milyonlarca liranın Gülperi dizisi nedeniyle heba olduğu görüşünü savunarak "Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve odalar şehirde var gücüyle çalışıyorlar. Buradaki bütün amaç Gaziantep'in ulusal ve uluslararası alanda çok daha fazla tanınmasını sağlamak iken şu an devam eden dizide Gaziantep aile yapısı ve Gaziantep ağzı ile ilgili o kadar çok nahoş ifadeler var ki bu yüzden bu açıklama yapma gereğini duyduk. Gaziantep'e birkaç yıldır çok fazla sayıda turist geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde bu sene 'Uzaklarda Arama', geçen yıl 'Şimdi Gaziantep'e Gitme Vakti' sloganı vardı. Bütün bunların amacı bu şehre çok daha fazla kişinin gelmesini sağlamak. Esnafıyla, ticaretiyle bu şehre katkı sağlamaktı. Bütün bunlar olurken bu dizinin Gaziantep üzerinde yapmış olduğu algıyı bertaraf etmek, insanları doğru bilgilendirmek için bu açıklamayı gerekli görüyoruz" şeklinde konuştu.

"TAŞKIRAN DEĞİL GAZİANTEP"

Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Üyesi İbrahim Ali Sinanoğlu da dizide Gaziantep yerine bir kasaba adı kullanıldığını belirterek, "Gaziantep adı zikredilmese bile ailenin oturduğu ev Antep evidir, gezilen çarşı Almacı Pazarı, çıkılan kale Gaziantep Kalesi'dir. Kısacası dizinin her karesinde Gaziantep vardır. Hiç kimse bilmese bile biz burasının Taşkıran kasabası değil Gaziantep olduğunu biliyoruz" dedi.

Dizinin Gaziantep aile yapısı ve kültürünü olumsuz yönde etkileyip, yanlış algı oluşturduğuna dikkat çeken Sinanoğlu, "Bizler bu dizinin karşıtı değiliz. Dizideki toplumun sosyal, kültürel ahlaki anlayışına aykırı davranışları Gaziantepliye mal eden, toplumun zihninde Gaziantep ile ilgili birtakım menfi düşüncelerin doğmasına neden olacak görüntülere karşıyız" diye konuştu.

YEREL BASININ MANŞETLERİ DE DİZİYE İSYAN EDİYOR

Gaziantep'te yayınlanan yerel gazeteler ise Gülperi dizisine tepkileri manşetlerine taşıdı. Yayınlanan haber, köşe yazıları ve yorumlarda, dizinin hemen yayından kaldırılması isteniyor.