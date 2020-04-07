Magazin Gülriz Sururi'nin mirasına sürpriz varis

Gülriz Sururi'nin mirasına sürpriz varis

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Gülriz Sururi'nin mirasına sürpriz varis

İki yıl önce hayatını kaybeden Gülriz Sururi’nin vasiyetnamesi açıldı. Manevi kızı Miraç Zeynep Taner mahkemeye başvurdu, Sururi'nin üçüncü kuşaktan büyük amcası Ali Nazif ve Demet Alim çiftinin 1962 doğumlu kızının yaşadığı tespit edildi.

07 Nisan 2020, Salı 09:25 Son Güncelleme:
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2018'de vefat eden 'Kaldırım Serçesi' lakaplı ünlü oyuncu Gülriz Sururi'nin bıraktığı mirasın paylaşımı yapıldı. Sururi ölmeden bir müddet önce mal varlığını bazı kurum ve vakıflara bağışladı, bazı gayrimenkullerini ise Miraç Zeynep Taner'e bıraktı.

Geçtiğimiz aylarda Taner, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ve Nesrin Vakfı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak kendisine bırakılan gayrimenkullerin tespit edilmesini istedi. Tereke davası sırasında Sururi'ye ait vasiyetname de açıldı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; vasiyetnamede Beyoğlu'nda, Erdek ve Avşa adalarında evler, motorlu taşıtlar, banka mevduatları ve arşiv niteliği taşıyacak özel eşyalarının olduğu belirlendi. Öte yandan mahkeme, Sururi'nin ziynet eşyalarının teslim edileceği akrabasının bulunup bulunmadığının belirlenmesini istedi.

Vasiyetnamesi açıldı

Sururi'nin eski eşi Engin Cezzar'dan boşandığı, çocuklarının olmadığı, annesinin-babasının, büyük dedesinin, dedesinin kardeşi olan büyük amcasının da vefat ettiği ortaya çıktı.

Üçüncü kuşaktan ise büyük amcası Ali Nazif ve Demet Alim çiftinin 1962 doğumlu kızının yaşadığı tespit edildi. 58 yaşındaki Çiğdem Sururi'ye' Sururi'nin kişisel olarak kullandığı yüklü miktarda ziynet eşyası miras olarak devredildi.


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