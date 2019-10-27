Gülşah Saraçoğlu: Alın yazım sırtıma geldi

Müge Dağıstanlı

muged@posta.com.tr

Modacı Gülşah Saraçoğlu 83 kiloya çıkınca 2016’da mide küçültme ameliyatı olmuştu. Üç yılda 28 kilo verip 55’ed üştü. İstediği ölçülere gelince de üç itirafta bulundu.

"Telefonum bile beni tanımıyor"

Üç yılda sayısını unutacağım kadar çok estetik oldum. Öyle abarttım ki, hatırlamıyorum.

Artık cep telefonumun yüz tarama programı bile beni tanımıyor.

Gerdirip çektirmekten alın yazım sırtıma geldi. Halime gülüyorum.