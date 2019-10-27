Gülşah Saraçoğlu: Alın yazım sırtıma geldi
Gülşah Saraçoğlu, istediği kiloya ulaşmak için bıçak altına yatmıştı. İstediği ölçülere ulaşan Saraçoğlu 3 itirafta bulundu
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Modacı Gülşah Saraçoğlu 83 kiloya çıkınca 2016’da mide küçültme ameliyatı olmuştu. Üç yılda 28 kilo verip 55’ed üştü. İstediği ölçülere gelince de üç itirafta bulundu.
"Telefonum bile beni tanımıyor"
Üç yılda sayısını unutacağım kadar çok estetik oldum. Öyle abarttım ki, hatırlamıyorum.
Artık cep telefonumun yüz tarama programı bile beni tanımıyor.
Gerdirip çektirmekten alın yazım sırtıma geldi. Halime gülüyorum.