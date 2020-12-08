Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisinin canlı yayına girip küfür etti
Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz’ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla damga vurdu.
08 Aralık 2020, Salı 09:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TV8’de jürilik yapan modacı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz’ün canlı yayınına girerek küfürler etti.
İşte Gülşah Saraçoğlu'nun canlı yayına bıraktığı küfürlü mesajlardan bazıları:
“Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Göz”,
Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Göz”,
“Yanındaki o... devam et köpek”,
“Arsız...”
Gökhan Göz ve arkadaşları, uzun süre olaydan habersiz şarkı çalıp söylemeye devam etti.
;