Magazin Gülşah Saraçoğlu: Gerçek kürk seviyorum

Gülşah Saraçoğlu: Gerçek kürk seviyorum

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Gülşah Saraçoğlu: Gerçek kürk seviyorum

Gülşah Saraçoğlu tatilde giydiği kürkle tepki çekmişti daha sonra da yaptığı açıklama ile tepki çekti.

23 Şubat 2020, Pazar 09:14 Son Güncelleme:
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Modacı Gülşah Saraçoğlu katıldığı bir davette gerçek kürkle poz verip Instagram’da paylaştı. Hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği Saraçoğlu “Gardırobumda 7-8 değerli parça var. Evet, servet değerindeler. Bazı ünlüler gerçek kürk giyip ‘üzerimdeki sahte’ yalanına başvuruyor. Ben her zaman dürüstüm. Ne yapayım, gerçek kürk seviyorum” dedi.

'Alın yazım sırtıma geldi'

Modacı Gülşah Saraçoğlu 83 kiloya çıkınca 2016’da mide küçültme ameliyatı olmuştu. Üç yılda 28 kilo verip 55’e düşmüştü. İstediği ölçülere gelince de üç itirafta bulunmuştu.

  • Üç yılda sayısını unutacağım kadar çok estetik oldum. Öyle abarttım ki, hatırlamıyorum. 
  • Artık cep telefonumun yüz tarama programı bile beni tanımıyor. 
  • Gerdirip çektirmekten alın yazım sırtıma geldi. Halime gülüyorum.

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