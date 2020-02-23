Gülşah Saraçoğlu: Gerçek kürk seviyorum

Modacı Gülşah Saraçoğlu katıldığı bir davette gerçek kürkle poz verip Instagram’da paylaştı. Hayvanseverlerin büyük tepki gösterdiği Saraçoğlu “Gardırobumda 7-8 değerli parça var. Evet, servet değerindeler. Bazı ünlüler gerçek kürk giyip ‘üzerimdeki sahte’ yalanına başvuruyor. Ben her zaman dürüstüm. Ne yapayım, gerçek kürk seviyorum” dedi.

'Alın yazım sırtıma geldi'

Modacı Gülşah Saraçoğlu 83 kiloya çıkınca 2016’da mide küçültme ameliyatı olmuştu. Üç yılda 28 kilo verip 55’e düşmüştü. İstediği ölçülere gelince de üç itirafta bulunmuştu.