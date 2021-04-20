Magazin Gülse Birsel’den yeni dizi kararı!

Gülse Birsel’den yeni dizi kararı!

Magazin

Gülse Birsel’den yeni dizi kararı!

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete dizileri ile Aile Arasında isimli sinema filmine de imza atan Gülse Birsel, uzun zamandır yeni bir proje üretmiyor. Senaryolarını yazdığı dizilerle ekrana damgasını vuran bir isim olan Gülse Birsel, unutulmayan, fenomen haline dönüşen pek çok karaktere de imza attı.

20 Nisan 2021, Salı 15:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2004 yılında yayınlanmaya başlayan Avrupa Yakası dizisi, hala hatıralarda. Yayınlandığı dönemde büyük dikkat çeken ve çok konuşulan dizi, yıllar boyunca tekrarlarıyla da çok izlendi. Gülse Birsel’in son projesi ise ilk olarak Star TV’de yayınlanmaya başlayan Jet Sosyete dizisi olmuştu. İlk sezonun ardından ikinci sezonda tv8’de yayınlanmaya başladı.

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği dizi, daha sonra dijital platform PuhuTV’ye geçmişti. 2020’nin Mayıs ayında 59. bölümüyle de final yapmıştı. Gülse Birsel’den o günden beri bir başka proje ile ilgili bir açıklama yok. Birsel’in yeni projesi merakla bekleniyor. Komedi türündeki dizilere hayat veren Gülse Birsel’in konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklaması oldu.

'SABIR RİCA EDİYORUM'

Hello dergisinin instagram sayfasından da pek çok kişinin dileği tekrarlanarak “Bu bir çağrıdır, kurtar bizi” şeklinde bir çağrı yapıldı Birsel’e. Yeni dizi müjdesi bekleyenler için Gülse Birsel’in açıklaması ise şöyle oldu:

Gülse Birsel göreve çağrılarına her yerde görüyorum, gurur duyuyorum ama bir dizinin, filmin evrenin kurmak, alelacele olmaz, sabır rica ediyorum.”

Birsel, yeni projesi ile ilgili net bir açıklama yapmasa da bu sözlerinden yeni bir müjdesi olduğu da anlaşılmakta. Üzerinde çalıştığı bir projesi olduğunu bu sözlerle göstermiş ve izleyiciden de biraz sabır rica etmiş sözleriyle…

İlgili Haberler
Gülse Birsel ve Ata Demirer yıllar sonra aynı dizide buluştu










Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Evlenince herkes karışmaya başladı
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız Nalan'ın gerçek hikayesini bir bilseniz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Suna Akyıldız
Açıklama sırası Ebru Gündeş'te
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
19 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!
Öner Döşer
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Funda Duru
Tüm zamanların en ikonik çiftleri
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nihat Hatipoğlu'nu gülümseten soru