Magazin Gülşen bu defa şaşırttı

Gülşen bu defa şaşırttı

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Gülşen bu defa şaşırttı

Karantina günlerinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken popçu Gülşen, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı.

03 Haziran 2020, Çarşamba 19:48 Son Güncelleme:
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Karantina günlerini eşi Ozan Çolakoğlu ve çocuğuyla birlikte geçiren Gülşen, yeni projeleri için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gülşen’in hesabından yaptığı son paylaşımında kendi tasarımı olan kıyafet onun gösterişli sahne kostümlerinin aksine son derece ilginç oldu.

Üzerine ‘ben yaptım’ notunu düştüğü havludan yaptığı bir kıyafet ile selfie çeken Gülşen, bu kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı. Gülşen'in havlu kıyafeti takipçilerini şaşırttı.


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