Gülşen bu defa şaşırttı

Karantina günlerini eşi Ozan Çolakoğlu ve çocuğuyla birlikte geçiren Gülşen, yeni projeleri için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gülşen’in hesabından yaptığı son paylaşımında kendi tasarımı olan kıyafet onun gösterişli sahne kostümlerinin aksine son derece ilginç oldu.

Üzerine ‘ben yaptım’ notunu düştüğü havludan yaptığı bir kıyafet ile selfie çeken Gülşen, bu kareyi Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı. Gülşen'in havlu kıyafeti takipçilerini şaşırttı.



