Magazin Gülşen Bubikoğlu yaptığı paylaşımla maziye götürdü

Gülşen Bubikoğlu yaptığı paylaşımla maziye götürdü

Magazin

Gülşen Bubikoğlu yaptığı paylaşımla maziye götürdü

Sosyal medya kullanıcıları arasından hızla yayılan ve birçok ünlü ismin ‘20’li yaşlar challenge’ etiketini kullanarak katıldığı akıma 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu da katıldı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 16:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeşilçam’ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyanın yeni akımına uyarak 20'li yaşlarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Bubikoğlu yaptığı bu paylaşımla sevenlerini maziye götürdü. Gülşen Bubikoğlu, yaptığı paylaşımına, “20 li yaşlar mı?” notunu düştü.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
6 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Bulaşık formülü işe yarar mı?
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar meydan okudu
Elif Demirtaş Bilir
Uğur Alkapar
Top değil bağış
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
3 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İnsani ilişkilerinizi iyi kullanın
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kim çekti?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pelin Karahan imajıyla 60’lı yıllara götürdü