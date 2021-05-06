Gülşen Bubikoğlu yaptığı paylaşımla maziye götürdü

Yeşilçam’ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyanın yeni akımına uyarak 20'li yaşlarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Bubikoğlu yaptığı bu paylaşımla sevenlerini maziye götürdü. Gülşen Bubikoğlu, yaptığı paylaşımına, “20 li yaşlar mı?” notunu düştü.