Gülşen Bubikoğlu yaptığı paylaşımla maziye götürdü
Sosyal medya kullanıcıları arasından hızla yayılan ve birçok ünlü ismin ‘20’li yaşlar challenge’ etiketini kullanarak katıldığı akıma 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu da katıldı.
06 Mayıs 2021, Perşembe 16:28 Son Güncelleme:
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Yeşilçam’ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu sosyal medyanın yeni akımına uyarak 20'li yaşlarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Bubikoğlu yaptığı bu paylaşımla sevenlerini maziye götürdü. Gülşen Bubikoğlu, yaptığı paylaşımına, “20 li yaşlar mı?” notunu düştü.