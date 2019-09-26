Gülşen geçen günlerde 2.5 yaşındaki oğlu Azur’un fotoğrafını 'Azur Bey'in okuldaki ilk günü’ notuyla paylaşmıştı.

Oğullarının eğitim hayatına Londra’da başlamasına karar veren çift Türkiye’ye döndü.

Dün akşam bir defilede sahne alan Gülşen merak edilenleri Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına anlattı.

'YARDIMCIMIZ BİLE YOK'

Azur’un Londra’daki eğitim hayatından bahseden ünlü şarkıcı şunları söyledi:

"Azur 2.5 yaşında. Orada olduğumuz dönemlerde de birkaç saat onun aktivite yapabileceği, kendi iyi hissedeceği, gelişeceği ve yaşıtlarının olduğu yerlerde zaman geçiriyor.

Hatta oraya da dadısız gidiyor. Yardımcımız bile yok, her şeyi kendimiz yapıyoruz. İstanbul’a oranla orada daha fazla vakit geçiriyoruz Azur’la..."





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