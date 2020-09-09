Gülşen tarzını açıkladı: Trendlerden uzak, cesur ve bağımsız
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Gülşen tarzıyla dikkat çekti. Sanatçı sosyal medyada stil ikonu ilan edildi.
09 Eylül 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Gülşen önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Tarzı her zamanki gibi dikkat çekti. Gömleği 3 bin TL, küpe-kolyesi 150 bin TL, blue-jean’i 8 bin TL, vazgeçemediği hasır çantası 7 bin 500 TL’ydi. Sosyal medyada stil ikonu ilan edilen Gülşen’in son 3 ayki tarzı geçen yıllara göre hayli farklı. Uzun kollu keten gömlekler, bol pantolonlar tercih ediyor. Tek renk kıyafetlerinin altına parmak arası terlik giyiyor. Uzakdoğu modasından etkilenen Gülşen, alışverişlerini İstanbul’daki lüks markaların yanısıra Londra ve Paris’teki ikinci el mağazalardan yapıyor.
Gülşen stili
- Coco Chanel, Awake Mode, Jacquemus markalarına hayran.
- Sahne kıyafetlerini Hakan Yıldırım hazırlıyor.
- Stil ikonu tanımı şu; ‘Kuvvetli bir tavıra sahip olmak ve ilham vermek.’ 50 kiloda kalmaya özen gösteriyor.
- Sağlıklı besleniyor, günde 1.5 saat spor yapıyor.
- Cilt kremlerine yüksek para harcıyor.
- Moda anlayışını şöyle açıklıyor: ‘Trendlerden uzak, cesur, bağımsız.’
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