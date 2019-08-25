Gülşen vale parasını ödemeyi unuttu
Şarkıcı Gülşen ile aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, önceki gün Nişantaşı'daydı. Moda tasarımcısı Hakan Yıldırım'ın ofisinden çıkan Gülşen, sahne için kıyafet baktığını söyledi
Cep telefonuyla görüşme yapan Gülşen, "Önemli bir görüşme yapıyorum. Başka zaman konuşuruz" diyerek aracına bindi.
'ABLA PARA'
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Nişantaşı'ndan ayrılmak isteyen Gülşen ve Çolakoğlu, bu esnada vale engeline takıldı.
Vale ücretini ödemeyi unutan çift, valenin "Abla para" uyarısıyla ödeme yaptı.