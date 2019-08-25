Gülşen vale parasını ödemeyi unuttu

Cep telefonuyla görüşme yapan Gülşen, "Önemli bir görüşme yapıyorum. Başka zaman konuşuruz" diyerek aracına bindi.

'ABLA PARA'

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Nişantaşı'ndan ayrılmak isteyen Gülşen ve Çolakoğlu, bu esnada vale engeline takıldı.

Vale ücretini ödemeyi unutan çift, valenin "Abla para" uyarısıyla ödeme yaptı.



