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Gülşen ve Aleyna yurt dışı gardıroplarına ne kadar harcadılar

Gülşen bir ay önce İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti. Aleyna’nın 4 yıl sürecek Amerika-Los Angeles macerası ise 3 hafta önce başladı

16 Ekim 2019, Çarşamba 07:53 Son Güncelleme:
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Gülşen ve Aleyna yurt dışı gardıroplarına ne kadar harcadılar

Giyimde iddialı olan yıldızlar gardıroplarına yeniden el attı.

Gülşen 200 bin TL

Stil ikonu Gülşen, Londra’ya 5 bavul kıyafetle gitmiş. Yaklaşık 200 bin TL’lik harcama yapmış.

Aleyna 100 bin TL

4 bavulla Amerika’ya uçan Aleyna’nın, Los Angeles stili 100 bin TL'ymiş.

*Öte yandan, Gülşen geçen haftalarda Aleyna Tilki'ye benzediği bir pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı,


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