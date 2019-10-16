Gülşen ve Aleyna yurt dışı gardıroplarına ne kadar harcadılar
Gülşen bir ay önce İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti. Aleyna’nın 4 yıl sürecek Amerika-Los Angeles macerası ise 3 hafta önce başladı
Giyimde iddialı olan yıldızlar gardıroplarına yeniden el attı.
Gülşen 200 bin TL
Stil ikonu Gülşen, Londra’ya 5 bavul kıyafetle gitmiş. Yaklaşık 200 bin TL’lik harcama yapmış.
Aleyna 100 bin TL
4 bavulla Amerika’ya uçan Aleyna’nın, Los Angeles stili 100 bin TL'ymiş.
*Öte yandan, Gülşen geçen haftalarda Aleyna Tilki'ye benzediği bir pozunu Instagram hesabından paylaşmıştı,
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