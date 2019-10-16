Gülşen ve Aleyna yurt dışı gardıroplarına ne kadar harcadılar

Gülşen ve Aleyna yurt dışı gardıroplarına ne kadar harcadılar Gülşen bir ay önce İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşti. Aleyna’nın 4 yıl sürecek Amerika-Los Angeles macerası ise 3 hafta önce başladı